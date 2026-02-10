Caso Epstein Starmer barcolla ma non molla

Keir Starmer si trova sotto pressione. La sua leadership del Labour è sempre più instabile, e l’ultimo caso Epstein ha complicato ancora di più la sua posizione. Il primo ministro britannico in carica fatica a mantenere il controllo, ma per ora non molla. La sua strategia sembra in bilico, mentre i dubbi e le polemiche continuano a crescere.

Keir Starmer è sempre più in bilico. In quella che potremmo chiamare la nemesi degli spin doctor, la leadership Labour del primo ministro britannico in dis-carica non è mai stata altrettanto in discussione. La sua decisione di nominare Peter Mandelson ambasciatore alla corte di Donald Trump ben sapendo che Mandelson aveva torbidi commerci con il ruffiano, pedofilo, finanziere statunitense Jeffrey Epstein (da pronunciare rigorosamente Epstìn, come insegna Frankenstein Junior di Mel Brooks) ha ulteriormente approfondito le faglie alla base del consenso parlamentare che lo dovrebbe sostenere, rendendo il ronzio di possibili candidature alla leadership ormai assordante.

