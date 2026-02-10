Re Carlo III si dice disponibile a collaborare con la polizia nel caso Andrea. Se gli verrà chiesto, il sovrano potrebbe fornire supporto per chiarire le accuse legate alle informazioni condivise dall’ex principe con Jeffrey Epstein. Per ora, il re si limita a confermare la sua disponibilità, mentre Ghislaine Maxwell non ha ancora parlato senza riserve.

Re Carlo III è pronto a "dare sostegno", se richiesto, alla polizia britannica incaricata di valutare l'eventuale rilevanza penale delle informazioni confidenziali che l'ex principe Andrea avrebbe condiviso con Jeffrey Epstein su alcune missioni svolte in anni in cui era emissario e testimonial commerciale per conto di vari governi britannici in Asia. Lo annuncia Buckingham Palace con una n ota senza precedenti nella quale ricorda come Carlo abbia già "mostrato la profonda preoccupazione", attraverso azioni "senza precedenti", sul coinvolgimento del fratello nello scandalo dei legami con il defunto finanziere pedofilo americano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Epstein, re Carlo pronto a collaborare con la polizia su Andrea. Ghislaine Maxwell non parla senza grazia

