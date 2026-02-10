Maria Rosaria Boccia torna a far parlare di sé, questa volta per un procedimento giudiziario che riguarda stalking e lesioni. In tribunale si sono scontrati Giorgia Giletti e Ranucci, alimentando nuove tensioni all’interno della Rai. La vicenda, che tiene banco nelle cronache, si infittisce con accuse e divergenze tra i protagonisti. La vicenda si svolge tra conferme e smentite, mentre l’azienda cerca di mantenere la calma tra le polemiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Processo per stalking e lesioni. Maria Rosaria Boccia torna al centro delle cronache. Da una parte c’è la decisione del Tribunale di Roma di rinviarla a giudizio con l’accusa di stalking e lesioni nei confronti dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Dall’altra, il suo nome riaccende uno scontro acceso tra due volti noti del servizio pubblico: Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci. Il confronto è esploso durante la puntata del 9 febbraio de Lo Stato delle Cose, quando Giletti ha deciso di mandare in onda alcune chat intercorse tra Ranucci e la stessa Boccia. Conversazioni che, secondo quanto mostrato in trasmissione, risalgono al 17 settembre 2024. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caso Boccia, processo e nuove tensioni in Rai: scontro tra Giletti e Ranucci

Approfondimenti su Boccia Processo

Il caos si è scatenato negli uffici di Viale Mazzini poche ore prima della diretta di Rai3.

Questa mattina si sono diffuse in rete alcune chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci, dopo che l’imprenditrice è finita sotto accusa per stalking e lesioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Boccia Processo

Argomenti discussi: Caso Sangiuliano, Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni: processo a ottobre; Caso Sangiuliano – Maria Rosaria Boccia a processo per stalking e altri reati: Sono sconcertata; Caso Sangiuliano, Boccia rinviata a giudizio: processo a ottobre; Caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni. Sono sconcertata.

Caso Sangiuliano: Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio, fissata la data del processoStalking, diffamazione e lesioni: il rinvio a giudizio di Maria Rosaria Boccia e le conseguenze per l’ex ministro Gennaro Sangiuliano. notizie.it

Caso Sangiuliano – Maria Rosaria Boccia a processo per stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privataL'imprenditrice dovrà rispondere di stalking aggravato, lesioni e interferenze illecite nella vita privata dell'ex ministro ... ilfattoquotidiano.it

Il caso Sangiuliano arriva a processo: Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio per stalking, lesioni e interferenze illecite nella vita privata contro l'ex ministro facebook

Caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni personali dlvr.it/TQs0F2 x.com