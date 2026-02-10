Cascate del Demonio trekking al Sentiero Fosso Paraturo con Carlo Marsico | l’esperienza di Lucania da Vivere

Carlo Marsico ha portato un gruppo di escursionisti sulle Cascate del Demonio, lungo il Sentiero Fosso Paraturo. Lì, tra rocce e natura selvaggia, hanno respirato l’aria fresca e scoperto un angolo di Lucania lontano dai soliti scatti per Instagram. La camminata ha regalato ai partecipanti un’esperienza autentica, lontana dai filtri e dalle luci artificiali. La Basilicata si mostra nel suo volto più vero, quando si decide di andare oltre le vie più battute.

La Basilicata sa sorprenderti quando smetti di cercare "il posto instagrammabile" e inizi a camminare davvero. La discesa alle Cascate del Demonio, lungo il Sentiero Fosso Paraturo, è stata una di quelle esperienze che ti restano addosso: acqua, verde incontaminato, silenzio buono e la sensazione netta di essere dentro un angolo di territorio che merita rispetto. L'uscita è stata vissuta nell'ambito dell'educational "Lucania da Vivere", iniziativa che ha avuto come organizzatore principale Carmelina Lettieri di Marmo Melandro Viaggi, aderendo al Bando P.A.R.T.I. BASILICATA. Un progetto che, oltre a raccontare la regione, la fa vivere sul serio: con attività sul campo, incontri, percorsi e soprattutto con l'idea che la promozione turistica passi anche dalla tutela e dalla cura dei luoghi.

