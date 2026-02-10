Casa Riformista fa quadrato | confronto con Alaia in vista delle prossime elezioni

Ieri sera, a Irpinia, si è svolto un incontro tra amministratori locali convocato da Casa Riformista. Centinaia di rappresentanti dei Comuni si sono riuniti per discutere le prossime elezioni e il ruolo del partito in vista delle sfide future. Beniamino Palmieri, segretario provinciale, ha guidato il confronto con Alaia, cercando un'unità che possa rafforzare la posizione del centrodestra nella regione. Un momento di confronto diretto per mettere le basi di un possibile schieramento compatto.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuto nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, l’incontro che ha visto la partecipazione di centinaia di amministratori locali provenienti da tutta l’Irpinia, organizzato dal segretario provinciale di Casa Riformista, Beniamino Palmieri. L’appuntamento ha rappresentato, anche a seguito della recente tornata elettorale regionale, un importante momento di confronto con il consigliere regionale Enzo Alaia, utile a rilanciare con determinazione l’attività politica in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. L’incontro ha confermato la solidità e l’unità del gruppo politico di Casa Riformista, sempre più coeso e pronto ad affrontare le sfide imminenti attraverso un dialogo costante con i territori, al fine di valorizzarne istanze e bisogni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casa Riformista fa quadrato: confronto con Alaia in vista delle prossime elezioni Approfondimenti su Casa Riformista Casa Riformista apre alla collaborazione in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria Casa Riformista si prepara alle comunali di Reggio Calabria. Commercialisti, in vista delle prossime elezioni, Tiezzi fa il bilancio di fine mandato In vista delle prossime elezioni, Tiezzi presenta il bilancio di fine mandato. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Casa Riformista Quei movimenti al centro in Calabria. Casa Riformista si fa avanti. Azione nel limboLa creatura di Renzi in rampa di lancio sul territorio mentre restano ancora indecifrabili i calendiani dopo il caos Regionali ... corrieredellacalabria.it Com'è andato il primo test elettorale di Casa RiformistaPer Casa Riformista, la nuova creatura di Matteo Renzi, le elezioni regionali sono state un primo test. Lanciato alla Leopolda a inizio ottobre, l'esperimento politico aveva un obiettivo chiaro: ... ilfoglio.it Casa Riformista e il Campo Largo uniti per individuare un candidato sindaco credibile e autorevole per le amministrative 2026 #minervino facebook FIRENZE-SIENA - Autopalio, Casini (Casa Riformista): “Situazione insostenibile. Servono risposte immediate da ANAS e MIT”. Presentata interrogazione in Regione dopo l’ennesima mattinata di caos e la chiusura del tratto Greve in Chianti-San Casciano. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.