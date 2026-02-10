Casa Corea a Milano | come visitare la Korea House delle Olimpiadi Invernali 2026

Questa mattina è stato aperto a Milano l’evento Casa Corea, un punto di incontro dedicato alla cultura e allo sport coreano in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026. Il Comitato Olimpico Coreano ha portato nel centro della città uno spazio ufficiale dove i visitatori possono scoprire di più sulla Corea, tra mostre, attività e assaggi di cucina tipica. L’obiettivo è far conoscere meglio la cultura coreana a chi passerà da Milano nei prossimi anni.

In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il Comitato Sportivo e Olimpico Coreano porterà nel cuore di Milano Casa Corea (Korea House), uno spazio ufficiale dedicato allo sport, alla cultura e alla convivialità coreana. La prestigiosa Villa Necchi Campiglio, storica dimora situata in via Mozart 14, ospiterà Casa Corea dal 5 al 22 febbraio 2026, trasformandosi in un punto di riferimento per tutt3 l3 tifos3, l3 amic3 e l3 famiglie della squadra nazionale coreana durante i Giochi Olimpici. Casa Corea sarà il luogo ufficiale di ritrovo per sostenere l3 atlet3 corean3 impegnat3 nelle competizioni, con sessioni di tifo collettivo davanti al maxischermo, ma anche uno spazio aperto alla scoperta della ricca e affascinante cultura coreana.

