Carvajal in Serie A tre squadre italiane sull’esterno spagnolo | CM

Dani Carvajal potrebbe lasciare il Real Madrid alla fine di questa stagione. Tre club italiani hanno già mostrato interesse per lui e si preparano a inserirsi nella corsa per assicurarsi il terzino spagnolo. La sua candidatura sta facendo discutere e ora si attendono sviluppi sul suo futuro.

Dani Carvajal potrebbe salutare il Real Madrid alla fine del campionato in corso con il terzino spagnolo che sarebbe finito nel mirino di tre squadre italiane in vista della prossima stagione. Il contratto del terzino destro è in scadenza nel giugno di quest'anno e le trattative per il rinnovo sono ferme. Calciomercato, colpo Dani Carvajal in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Ad alimentare le voci relative ad un suo possibile addio alla capitale spagnola in estate, c'è lo scarso utilizzo che Arbeloa gli sta riservando in questa fase di stagione nonostante il pieno recupero dall'infortunio del giocatore.

