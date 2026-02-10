Carta docente | dal 2025 26 bonus utile anche per l’acquisto di servizi di trasporto una delle novità più attese

La carta docente cambia già dal prossimo anno scolastico. A partire dal 202526, il bonus potrà essere usato anche per comprare servizi di trasporto, oltre all’acquisto di materiali e corsi di formazione. La data di accredito si sposta e anche i beneficiari e gli importi cambiano. Le modalità di utilizzo si modificano per rendere più facile l’accesso ai fondi.

Carta docente cambia già dall'a.s. 202526: cambia la data di accredito, cambia la platea dei beneficiari, cambia l'importo, cambiano le modalità di fruizione. Alcune novità sono già contenute nel decreto legge n. 1272025 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, altre saranno introdotte dal Decreto interministeriale MIM - MEF atteso entro fine febbraio. L'articolo Carta docente: dal 202526 bonus utile anche per l’acquisto di servizi di trasporto una delle novità più attese .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La Carta docente per il 202526 non richiede più la presentazione di domanda.

A gennaio non c’è ancora il decreto con il bonus 202526.

