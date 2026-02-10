Carnevali e la questione VAR | Do ragione a De Rossi rischiamo di rovinare il calcio

Giovanni Carnevali si è espresso duramente sul VAR prima della partita tra Sassuolo e Inter. L’amministratore delegato dei neroverdi ha detto che si rischia di rovinare il calcio e ha dato ragione a De Rossi, che anche lui aveva criticato il sistema. Carnevali ha sottolineato come le decisioni arbitrali siano spesso contestate e come il VAR, invece di aiutare, crei confusione e malumore tra tifosi e giocatori. La sua presa di posizione aggiunge tensione a una giornata già calda in vista del fischio d’inizio.

Nel pre partita di Sassuolo-inter, andata in scena nel pomeriggio di ieri, l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Sky Sport sulla questione legata all'utilizzo del VAR in Italia, facendo riferimento a quanto successo in Genoa-Napoli, con un rigore assegnato agli azzurri di Antonio Conte che ha fatto molto discutere. Ennesimo errore? Una tematica che interessa molto anche al Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: LEGGI ANCHE: Nkunku in netta crescita col Milan. Il francese può ancora migliorare: lo dicono i numeri Fa discutere il VAR, poi si parla del fatto che si giochi troppo.

