carnevale pienone ovunque per la gioia dei bimbi sfilate e giochi da san martino fino a poviglio

Domenica di festa in tutta la Bassa Reggiana, con sfilate e giochi che hanno richiamato tante famiglie. Il sole ha fatto felici i bambini e ha permesso di confermare tutte le feste in programma, da San Martino a Poviglio. Un Carnevale che si vive ancora con entusiasmo e allegria.

Niente pioggia domenica. E ciò ha permesso di confermare le feste di carnevale programmate in varie zone della Bassa Reggiana. A San Martino in Rio è stata mantenuta la tradizione della sfilata dei carri, che ha portato in centro, all’ombra della Rocca Estenze il corteo colorato con carri, costumi, ma anche spazi di ristoro e l’attesa gara delle carriole, giunta alla sua terza edizione. Coinvolti anche i bambini delle scuole del paese. A Castelnovo Sotto è andata in scena la seconda sfilata del Carnevale del Castlein, con alcune centinaia di persone di ogni età ad assistere al passaggio dei grandi carri e delle mascherate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

