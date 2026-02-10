Carnevale per accedere ai contributi del Comune di Verona i gruppi devono partecipare alla sfilata

La Giunta comunale di Verona ha stabilito che i gruppi che vogliono ottenere i contributi del Comune devono partecipare alla sfilata di Carnevale. La decisione arriva dopo tre anni di questa regola, con criteri più chiari su chi può chiedere i fondi e come vengono concessi. Ora, chi desidera ricevere aiuto deve essere presente alla sfilata ufficiale e rispettare le nuove linee guida approvate dall’amministrazione.

L’Amministrazione comunale ha stanziato 100.000 euro complessivi a sostegno del Carnevale di Verona, confermando il proprio impegno nella valorizzazione di una tradizione storica e identitaria della città, tra le più antiche d’Europa, ma anche a garanzia e trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche. Lo stanziamento rappresenta il limite massimo di contributo per le manifestazioni carnevalesche di quest’anno. La somma è così ripartita: 75.000 euro a favore dell' organizzatore della sfilata del Venardi Gnocolar, in programma venerdì 13 febbraio; 25.000 euro complessivi destinati ai comitati carnevaleschi rionali di Verona partecipanti alla sfilata e organizzatori di eventi nei rispettivi quartieri.🔗 Leggi su Veronasera.it

