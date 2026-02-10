Carnevale Indunese 2026 | festa in famiglia con Mister G giochi e spettacoli al parco di Induno Olona

Induno Olona si prepara a vivere un fine settimana di festa. Sabato 14 febbraio, il Carnevale Indunese torna al Parco del Comune di via Porro, con giochi, spettacoli e divertimento per le famiglie e i bambini. L’evento, pensato per coinvolgere tutti, porta in piazza Mister G e tante altre attività. La giornata promette di essere un momento di allegria e spensieratezza per grandi e piccini.

Induno Olona si prepara a un fine settimana di festa con il Carnevale Indunese, un evento pensato per famiglie e bambini che si terrà sabato 14 febbraio 2026 presso il Parco del Comune di via Porro. La Pro Loco Induno Olona, con il patrocinio del Comune, organizza una giornata ricca di gonfiabili, giochi, spettacoli, gastronomia e musica dal vivo, culminante con l’esibizione del ventriloquo Mister G, noto per la sua partecipazione a “Italia’s Got Talent”. Il Carnevale Indunese si preannuncia come un evento centrale per la comunità locale, offrendo un’ampia gamma di attività pensate per intrattenere sia i più piccoli che gli adulti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Carnevale Indunese Paupisi celebra il Carnevale 2026 con due giornate di giochi, spettacoli e musica per grandi e piccini Paupisi si anima con due giorni di festa per il Carnevale 2026. Carnevale in piazza a Monselice: due giorni di festa tra spettacoli, maschere e attività per tutta la famiglia A Monselice il Carnevale prende vita con due giorni di festa. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Carnevale Indunese Argomenti discussi: Gonfiabili, giochi, gastronomia e il ventriloquo per il Carnevale Indunese. Gonfiabili, giochi, gastronomia e il ventriloquo per il Carnevale InduneseSabato 14 febbraio giornata tutta dedicata alle maschere e al divertimento nella cornice del Parco del Comune di via Porro ... varesenews.it Carnevale 2026 in Italia: città e borghi dove la festa è un rito da vivereDa Venezia ai borghi più segreti, il Carnevale 2026 in Italia attraversa città e tradizioni tra maschere, riti antichi e feste per grandi e piccoli, alcune davvero originali ... siviaggia.it Carnevale Indunese Una giornata di festa, musica e spettacoli per tutta la famiglia PROGRAMMA – CARNEVALE INDUNESE Sabato 14 febbraio Parco del Comune di Induno Olona – Via Gian Pietro Porro, 35 Ore 11.00 Inizio festa di Carnevale in m facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.