Carnevale di Montevago quattro giorni di festa tra musica e tradizione

Quattro giorni di festa tra musica e tradizione. Il Carnevale di Montevago torna a riempire le strade del centro storico per la sua 36esima edizione. Da venerdì a lunedì, i cittadini e i visitatori potranno divertirsi con sfilate, musica dal vivo e maschere colorate. La città si prepara a vivere un evento che, ogni anno, richiama tante persone da tutta la zona.

Il Carnevale montevaghese, giunto alla 36esima edizione, tornerà ad animare le strade del centro con quattro giornate di allegria, musica e tradizione. Dal 20 al 23 febbraio il paese si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con carri allegorici, maschere e spettacoli che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Carnevale Montevago Torna il Carnevale Strianese: quattro giorni di festa tra carri, musica e spettacoli Il Carnevale Strianese torna dopo tre anni di stop forzato. Carnevale, la tradizione di febbraio tra riti e festa popolare La festa di Carnevale si svolge ogni anno in tutta Italia, portando nelle strade maschere colorate, carri allegorici e tanta allegria. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. CARNEVALE MONTEVAGHESE 2026 L'ASSOCIAZIONE LA SMANIA ADDOSSO PRESENTA IL CARRO NON È LORA. Ultime notizie su Carnevale Montevago Argomenti discussi: Carnevale di Montevago, quattro giorni di festa tra musica e tradizione - AgrigentoNotizie; Carnevale di Montevago: musica e tradizione nel cuore della Valle del Belìce. 04.02.2026 (281) MONTEVAGO - Ecco il calendario del carnevale montevaghese 2026 edizione n. 36. #CarnevaleMontevago Montevago si prepara a vivere cinque giorni di festa, colori e allegria! Dal 13 al 17 febbraio torna il Carnevale con carri allegorici sp facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.