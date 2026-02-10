Carnevale di Montevago quattro giorni di festa tra musica e tradizione

Quattro giorni di festa tra musica e tradizione. Il Carnevale di Montevago torna a riempire le strade del centro storico per la sua 36esima edizione. Da venerdì a lunedì, i cittadini e i visitatori potranno divertirsi con sfilate, musica dal vivo e maschere colorate. La città si prepara a vivere un evento che, ogni anno, richiama tante persone da tutta la zona.

Il Carnevale montevaghese, giunto alla 36esima edizione, tornerà ad animare le strade del centro con quattro giornate di allegria, musica e tradizione. Dal 20 al 23 febbraio il paese si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con carri allegorici, maschere e spettacoli che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

