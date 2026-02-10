I dibattiti tra i partiti si fanno più accesi e meno chiari. Oggi, tra il Pd di Elly Schlein e l’alleanza di Fratoianni e Bonelli, le differenze sembrano sfumare. I commentatori si chiedono se valga ancora la pena cercare una vera distinzione politica, o se ormai i due schieramenti si siano avvicinati troppo. La domanda resta aperta: cosa distingue realmente il partito di Schlein dall’alleanza di sinistra?

Ma quindi, alla fine della fiera, qual è oggi la differenza politica tra Pd e Avs? Qual è l'elemento di distinzione tra il partito di Elly Schlein e l'alleanza elettorale della ditta Fratoianni&Bonelli? Me lo chiedo senza polemica e senza asprezza, starei per dire quasi con curiosità puramente politologica. In teoria, le differenze dovrebbero esserci. Il Pd - originariamente - nasceva come fusione di Pds (poi Ds) e Margherita, quindi come tenda capace di unire in una chiave riformista gli esponenti dell'ex tradizione comunista e del cattolicesimo sociale. Poi sono giunti i grillini a rappresentare la componente populista e anti-sistema, e Avs chiamata a dare voce a un'ala più di sinistra e movimentista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cari compagni prima di cercare il leader non vi converrebbe trovare una differenza tra Pd e Avs?

Approfondimenti su Pd Avs

Oggi a Roma si svolge un incontro tra rappresentanti di M5S, Pd e Avs con il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pd Avs

Argomenti discussi: Leo dal tablet vede i compagni di squadra in campo: Ciao capitano, è la nostra vittoria più bella; Discorso di Kim Jong Un alla celebrazione di Capodanno; Chi è Giovanni Franzoni, argento olimpico a Milano Cortina: le gare con Sinner, le dediche a Franzoso, la media del 7 al liceo (ma volevano bocciarlo per le assenze); Milano-Cortina, il mondo applaude: rosiconi fuori dai Giochi | Libero Quotidiano.it.

Cari compagni prima di cercare il leader non vi converrebbe trovare una differenza tra PD e Avs?Ma quindi, alla fine della fiera, qual è oggi la differenza politica tra Pd e Avs? Qual è l’elemento di distinzione tra il ... iltempo.it

Donnarumma: Prima della finale di Champions ho scritto una lettera a tutti i miei compagniGigio Donnarumma si è trasferito a Manchester nell'ultimo giorno di mercato, ma sapeva da mesi che avrebbe lasciato Parigi e l'ha confessato in un'intervista a L'Equipe confidando di aver scritto una ... sportmediaset.mediaset.it

Ricordi e Sogni. ABBA · Mamma Mia. Una serata bellissima, la compagnia di cari amici rende ogni piatto speciale! Devo dire che era tutto buono facebook