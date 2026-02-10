L’inverno porta con sé freddo e giornate più corte, ma anche la necessità di mantenere energia e calore. I carboidrati, spesso criticati, sono invece essenziali in questa stagione. La dottoressa Donegani spiega che, se scelti bene e assunti nelle giuste quantità, aiutano a sostenere il nostro corpo e a combattere la stanchezza tipica di questi mesi.

In inverno i carboidrati vengono spesso demonizzati, soprattutto per paura di prendere peso, poiché nei mesi freddi si tende a muoversi di meno. In realtà, come spiega la biologa nutrizionista e ambassador scientifica di Gazzetta Active Martina Donegani, le cose stanno molto diversamente: “I carboidrati in inverno sono importantissimi, perché nei mesi freddi abbiamo bisogno di più energia per mantenere la temperatura corporea a causa delle temperature più basse, e anche la riduzione della luce solare può incidere. I carboidrati in questo senso rimangono fondamentali sia per sostenere il metabolismo sia per contribuire all’efficienza del sistema nervoso: in inverno tendiamo spesso a sentirci un po’ più scarichi a causa delle giornate più corte, del cielo grigio, del clima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carboidrati in inverno: perché sono importanti, quali scegliere e quanti mangiarne

Approfondimenti su Carboidrati Inverno

I carboidrati svolgono un ruolo importante nell'alimentazione quotidiana e nella gestione del peso.

I pantaloni bianchi in inverno rappresentano una scelta elegante e versatile, se abbinati nel modo giusto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Carboidrati Inverno

Argomenti discussi: Zuccheri: perché dovresti smettere (e come riuscirci davvero).

La pasta alleata dello sportivo: migliora la performance e sostiene le funzioni cognitiveFonte privilegiata di carboidrati e pilastro della Dieta Mediterranea, la pasta svolge un ruolo centrale nell’alimentazione sia degli sportivi professionisti sia di chi pratica attività fisica regolar ... foodaffairs.it

Perché il nostro corpo chiede carboidrati quando fa freddo? La spiegazione evolutivaSalute a tavola Ultimo aggiornamento – 02 Febbraio, 2026 Indice del contenuto Il corpo chiede carboidrati quando fa freddo: la risposta è nello stress Inverno: perché il corpo privilegia i carboidrati ... msn.com

In inverno aumentano le voglie di carboidrati: è normale. La chiave non è eliminarli, ma inserirli in modo equilibrato. #Carboidrati #Inverno #Fisiologia #EducazioneAlimentare #Benessere - facebook.com facebook