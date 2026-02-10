Capsule Final Eight 2026 | il basket si veste di innovazione

Da mondosport24.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina Erreà ha presentato la nuova capsule collection dedicata alle Final Eight 2026. Si tratta di un progetto che unisce stile e tecnologia, con l’obiettivo di rendere il basket ancora più moderno e riconoscibile. La collezione si distingue per dettagli innovativi che si integrano perfettamente con l’immagine sportiva, puntando a coinvolgere tifosi e appassionati.

Erreà presenta una capsule collection pensata per celebrare le Final Eight 2026, capace di fondere innovazione visiva e identità sportiva in un linguaggio contemporaneo. La proposta mette in evidenza i codici della competizione attraverso elementi grafici audaci e una palette di colori che comunica energia e dinamismo, senza rinunciare a funzione e portabilità. La collezione nasce da una linea progettuale che privilegia colori neon e fluo come strumenti espressivi. Questi toni valorizzano la superficie dei capi e generano un impatto visivo deciso, pur mantenendo l’attenzione su ergonomia e comfort. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

capsule final eight 2026 il basket si veste di innovazione

© Mondosport24.com - Capsule Final Eight 2026: il basket si veste di innovazione

