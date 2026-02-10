Capsule Final Eight 2026 | il basket si veste di innovazione

Questa mattina Erreà ha presentato la nuova capsule collection dedicata alle Final Eight 2026. Si tratta di un progetto che unisce stile e tecnologia, con l’obiettivo di rendere il basket ancora più moderno e riconoscibile. La collezione si distingue per dettagli innovativi che si integrano perfettamente con l’immagine sportiva, puntando a coinvolgere tifosi e appassionati.

Erreà presenta una capsule collection pensata per celebrare le Final Eight 2026, capace di fondere innovazione visiva e identità sportiva in un linguaggio contemporaneo. La proposta mette in evidenza i codici della competizione attraverso elementi grafici audaci e una palette di colori che comunica energia e dinamismo, senza rinunciare a funzione e portabilità. La collezione nasce da una linea progettuale che privilegia colori neon e fluo come strumenti espressivi. Questi toni valorizzano la superficie dei capi e generano un impatto visivo deciso, pur mantenendo l’attenzione su ergonomia e comfort. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Final Eight 2026

Al termine della quindicesima giornata della Serie A 2025-2026, è stato definito il tabellone della Final Eight di Coppa Italia, che si terrà a Torino dal 18 al 22 febbraio.

La Final Eight della Coppa Italia di basket 2026 si svolgerà al PalaInalpi di Torino dal 18 al 22 febbraio.

