Capolavoro Cocciaretto! Domina Gauff e approda agli ottavi di Doha

Elisabetta Cocciaretto sorprende ancora e tocca gli ottavi di finale a Doha. La giovane tennista italiana vince in modo netto contro Coco Gauff, una delle prime dieci del mondo, nel secondo turno del torneo WTA. È il terzo successo in carriera per Cocciaretto contro una giocatrice di alto livello. La partita si è conclusa con una vittoria convincente, dimostrando tutta la sua determinazione e talento.

Nel secondo turno del torneo WTA di Doha Elisabetta Cocciaretto, al terzo successo della carriera contro una delle giocatrici tra le prime dieci al mondo, firma un autentico capolavoro. L’azzurra domina la statunitense Coco Gauff 6-4 6-2 in un’ora e trentuno minuti e approda, con pieno merito, agli ottavi di finale. Nel prossimo turno la marchigiana, ripescata come lucky loser, sfiderà l’americana Ann Li. Coco Gauff, dopo aver annullato la palla break, sigla l’1-0 ai vantaggi. Cocciaretto timbra ai vantaggi l’1-1 e risponde ancora alla rivale con il rovescio vincente del 2-2. La marchigiana gioca un quinto game stratosferico con tre vincenti e ottiene il break a zero del 3-2 con il diritto vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Capolavoro Cocciaretto! Domina Gauff e approda agli ottavi di Doha Approfondimenti su Cocciaretto Gauff WTA Auckland 2026, Elisabetta Cocciaretto piega in due set Parks ed approda agli ottavi Elisabetta Cocciaretto apre con successo il WTA Auckland 2026, battendo in due set Alycia Parks e qualificandosi per gli ottavi di finale. Elisabetta Cocciaretto ripescata e vincente: a Doha batte Jacquemot e si regala Coco Gauff L’azzurra Elisabetta Cocciaretto si prende una grande soddisfazione a Doha. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. IMPRESA MAESTRELLI: Il sogno è realtà! Prima vittoria Slam in carriera per il guerriero pisano! Francesco Maestrelli firma il capolavoro della carriera e conquista la sua prima vittoria in un tabellone principale Slam. Dopo aver superato le qualificazi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.