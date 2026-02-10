CapolavORO azzurro nella staffetta mista di short track Fontana leggendaria | ‘Bello iniziare così’

L’Italia conquista un oro storico nello short track, nella staffetta mista, alla Milano Ice Skating Arena. La vittoria ha scatenato la festa tra i tifosi, con l’intera struttura che esplode di entusiasmo. Fontana, protagonista della gara, si gode il momento e dice: “Bello iniziare così”. La squadra italiana ha scritto una pagina importante, portando a casa un risultato che rimarrà nella memoria.

Italia d’oro nello short track: festa totale alla Milano Ice Skating Arena. Esplode la Milano Ice Skating Arena. Lacrime, urla, abbracci, invasioni di pista: il quartetto azzurro ha conquistato l’oro olimpico nella staffetta mista di short track ai Giochi di Milano-Cortina. Un successo storico, che vede l’Italia precedere Canada e Belgio al termine di una finale tirata e spettacolare. Il tempo degli azzurri — 2’39”02 — vale il titolo olimpico. Sul podio salgono il Canada (2’39”258) e il Belgio (2’39”353), mentre la Cina, campione in carica a Pechino 2022, resta clamorosamente fuori. Protagonisti in pista Arianna Fontan a, Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola, con il contributo decisivo nei turni precedenti di Luca Spechanhauser e Chiara Berti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

L’Italia conquista una medaglia d’oro storica nello short track, vincendo la staffetta mista a Milano Cortina 2026.

L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa volta con l’oro nella staffetta mista di short track.

