Caparra e acquisto sfumati Coppia vince in tribunale E recupera 40mila euro

Una coppia ha vinto in tribunale dopo aver perso 40 mila euro. Avevano versato una caparra per comprare una casa, ma l’accordo è saltato e l’immobile non è stato mai consegnato. Ora, grazie alla sentenza, sono riusciti a recuperare la somma. La vicenda evidenzia quanto possa essere rischioso affidarsi solo a contratti verbali o accordi poco chiari nel mercato immobiliare.

Anche l'acquisto di una casa può trasformarsi in un incubo e prendere la strada della contrattazione stragiudiziale. E' il caso che ha visto protagonista una coppia di Prato, quando nel 2025 si dichiara interessata ad acquistare quel bene fino ad arrivare a sottoscrivere un contratto di compravendita per acquistare l'immobile. L'iter prevedeva il versamento di una caparra confirmatoria pari a 40mila euro. Somma che i due hanno provveduto a versare secondo i tempi e le modalità pattuite nell'atto di accordo con la proprietà della casa. Purtroppo la compravendita non è potuto proseguire, come avrebbe preferito la coppia, perché sono insorte questioni di tipo bancario.

