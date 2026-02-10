Caos urbanistica Scavuzzo in aula | Le soluzioni? Serve pragmatismo Il centrodestra | Sono solo parole

Questa mattina in aula il sindaco Scavuzzo ha parlato di come affrontare i problemi di urbanistica in città. Ha detto che serve pragmatismo e che bisogna agire con chiarezza, individuando le azioni correttive e capendo quali procedure sono da rivedere. Il centrodestra, invece, ha commentato le sue parole dicendo che sono solo parole e che ancora manca un piano concreto. La discussione si fa accesa e i timori di ulteriori ritardi aumentano.

"Serve un sapiente pragmatismo, che permetta di individuare con chiarezza le azioni correttive e capire se e quali procedure sono da rivedere". A metà del suo intervento in Consiglio comunale – ieri pomeriggio era in calendario una seduta straordinaria sull' urbanistica – la vicesindaco con delega alla Rigenerazione Anna Scavuzzo usa un'espressione un po' enigmatica per delineare la linea che la Giunta comunale sta seguendo per sbloccare lo stallo urbanistico provocato dalle inchieste della magistratura sul alcune pratiche edilizie cittadine. Che significa sapiente pragmatismo? In una pausa la numero due di Palazzo Marino risponde che ""sapiente pragmatismo" significa che nei casi in cui siamo in grado di fare analogie, attueremo delle soluzioni che vanno bene per tutti.

