Caos Grattacielo l' accusa choc | Chiedono agli sfollati 1.000 euro per un mese in hotel Il sindaco | No violate le regole

10 feb 2026

Ferrara si accende con accuse dure: alcuni sfollati raccontano di aver ricevuto richieste di 1.000 euro per un mese in hotel, mentre il sindaco respinge le accuse e parla di regole violate. Nel frattempo, un uomo si presenta con una kefiah e un cuore dipinto sul petto, spiegando di aver preso ferie dal lavoro per aiutare persone in difficoltà, senza ricevere ancora risposte concrete.

Ferrara, 10 febbraio 2026 – Al collo la kefiah e le cuore “un’umanità che non ho dimenticato”. Perché “ho preso dei giorni di ferie dal lavoro per assistere persone bisognose e fragili, a cui nessuno sta dando risposte”. L’identikit corrisponde al nome di Luca Greco. Sindacalista di professione (segretario generale della Filt-Cgil), nei fatti molto altro. L’altro giorno ha accompagnato allo Sportello Sociale Unico Integrato del Comune circa una trentina di residenti del grattacielo, in procinto di abbandonare la propria abitazione a seguito dell’ ordinanza del sindaco Alan Fabbri. Questa mattina ha fatto lo stesso negli uffici dell’Asp. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

