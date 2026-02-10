Il caos sui limiti di velocità e le multe per autovelox mette in crisi molti automobilisti. Tra sanzioni contestate e ricorsi in aumento, il governo sta preparando interventi per cercare di mettere ordine. Nei prossimi giorni si attendono novità ufficiali per chiarire come distinguere le multe lecite da quelle contestabili.

Il caos normativo che regna sulla questione autovelox, tra sanzioni staccate e contestazioni, continua a creare grande dibattito nel nostro Paese, ma il governo sarebbe pronto a intervenire nelle prossime settimane per cercare di contenere il problema dell'ondata dei ricorsi già partiti e di quelli in arrivo. Il caos normativo. Il nodo della questione, che pareva essersi risolta con la distinzione tra apparecchi elettronici omologati e approvati, resta quello della liceità delle multe derivanti dalla rilevazione della velocità. Il 19 aprile del 2024 questa differenza venne in sostanza sancita dalla Corte di Cassazione, la quale stabilì che in assenza di omologazione ogni sanzione fosse da ritenersi nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caos autovelox, come sapere se la sanzione è lecita o no. Governo pronto a intervenire

Approfondimenti su Autovelox Governo

Il governo italiano sta valutando possibili modifiche al semestre filtro per l’accesso a Medicina, senza intaccarne i principi fondamentali.

Il caos sugli autovelox continua a creare confusione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Autovelox Governo

Argomenti discussi: Pasticcio autovelox, registrati solo 3.800 su 11 mila: la mappa. Multe, chi può fare ricorso e come; Caos autovelox capitolo 2: è l’ora dei Tutor; Autovelox, come scoprire se la multa è nulla e cosa cambierà con il decreto che il governo sta preparando; Caos Autovelox, sono il 10% è conforme. Il Codacons: rischio spegnimento e valanga di ricorsi.

Autovelox caos: è conforme solo il 10%. Rischio spegnimento e valanga di ricorsi. Cosa succede oraROMA – Dopo un periodo di silenzio, in attesa dell’elaborazione dei dati del censimento, la telenovela autovelox ritorna prepotentemente sulla scena, portando con sé una possibile valanga di ricorsi e ... repubblica.it

Autovelox 2026, Codacons: dati Mit, caos multe e ricorsi recordCodacons, dati Mit sugli autovelox riaprono il caso omologazioni, ricorsi e stop ai dispositivi non regolari con effetti su sicurezza e bilanci comunali. motori.quotidiano.net

Il censimento del ministero apre una possibile tempesta giudiziaria: «I rilevatori non omologati non possono operare». Ma nel 2025 gli enti locali hanno incassato due miliardi dalle sanzioni agli automobilisti https://www.lacnews24.it/attualita/caos-autovelox- - facebook.com facebook

Autovelox non omologati: caos nazionale e rischio ricorsi #Mattino5 x.com