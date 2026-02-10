Caos autovelox come sapere se la sanzione è lecita o no Governo pronto a intervenire
Il caos sui limiti di velocità e le multe per autovelox mette in crisi molti automobilisti. Tra sanzioni contestate e ricorsi in aumento, il governo sta preparando interventi per cercare di mettere ordine. Nei prossimi giorni si attendono novità ufficiali per chiarire come distinguere le multe lecite da quelle contestabili.
Il caos normativo che regna sulla questione autovelox, tra sanzioni staccate e contestazioni, continua a creare grande dibattito nel nostro Paese, ma il governo sarebbe pronto a intervenire nelle prossime settimane per cercare di contenere il problema dell'ondata dei ricorsi già partiti e di quelli in arrivo. Il caos normativo. Il nodo della questione, che pareva essersi risolta con la distinzione tra apparecchi elettronici omologati e approvati, resta quello della liceità delle multe derivanti dalla rilevazione della velocità. Il 19 aprile del 2024 questa differenza venne in sostanza sancita dalla Corte di Cassazione, la quale stabilì che in assenza di omologazione ogni sanzione fosse da ritenersi nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Autovelox Governo
Medicina, il governo pronto a modifiche sul semestre filtro: cosa sapere
Il governo italiano sta valutando possibili modifiche al semestre filtro per l’accesso a Medicina, senza intaccarne i principi fondamentali.
Autovelox, come scoprire se la multa è nulla e cosa cambierà con il decreto che il governo sta preparando
Il caos sugli autovelox continua a creare confusione.
Ultime notizie su Autovelox Governo
Argomenti discussi: Pasticcio autovelox, registrati solo 3.800 su 11 mila: la mappa. Multe, chi può fare ricorso e come; Caos autovelox capitolo 2: è l’ora dei Tutor; Autovelox, come scoprire se la multa è nulla e cosa cambierà con il decreto che il governo sta preparando; Caos Autovelox, sono il 10% è conforme. Il Codacons: rischio spegnimento e valanga di ricorsi.
Autovelox caos: è conforme solo il 10%. Rischio spegnimento e valanga di ricorsi. Cosa succede oraROMA – Dopo un periodo di silenzio, in attesa dell’elaborazione dei dati del censimento, la telenovela autovelox ritorna prepotentemente sulla scena, portando con sé una possibile valanga di ricorsi e ... repubblica.it
Autovelox 2026, Codacons: dati Mit, caos multe e ricorsi recordCodacons, dati Mit sugli autovelox riaprono il caso omologazioni, ricorsi e stop ai dispositivi non regolari con effetti su sicurezza e bilanci comunali. motori.quotidiano.net
Il censimento del ministero apre una possibile tempesta giudiziaria: «I rilevatori non omologati non possono operare». Ma nel 2025 gli enti locali hanno incassato due miliardi dalle sanzioni agli automobilisti https://www.lacnews24.it/attualita/caos-autovelox- - facebook.com facebook
Autovelox non omologati: caos nazionale e rischio ricorsi #Mattino5 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.