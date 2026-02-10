Can Yaman ha fatto il suo ingresso a sorpresa sul palco di Sanremo, rompendo le regole della tradizione. È stato il primo ospite internazionale a partecipare alla serata d’apertura del festival, lasciando tutti senza parole. La sua presenza ha attirato l’attenzione e ha fatto discutere, mentre lui ha commentato con entusiasmo questa novità.

Can Yaman riscrive la storia di Sanremo: primo ospite internazionale nella serata d’apertura. Il Festival di Sanremo è il tempio delle tradizioni italiane. Da sempre, la prima serata è stata riservata quasi esclusivamente ad artisti e protagonisti nazionali, come a voler ribadire l’identità e l’anima profondamente italiana della kermesse. Eppure, quest’anno, qualcosa è cambiato. O meglio: qualcuno. Ci sarà proprio lui, Can Yaman a co-condurre insieme a Laura Pausini e Carlo Conti. Leggi anche Helena Prestes e lo scherzo a Javier sulla gravidanza: la reazione del pallavolista Nelle ultime ore l’attore ha condiviso una stories Instagram dove è stato riportato: “Storia pura! Can Yaman rompe le tradizioni a Sanremo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Can Yaman rompe la traduzione a Sanremo: ecco perché, il suo commento

Approfondimenti su Can Yaman

Dopo l’arresto e il rilascio di Can Yaman in Turchia, il suo allenatore ha commentato l’accaduto, sottolineando che “la tossicodipendenza non può essere vera”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Can Yaman

Argomenti discussi: Scontro in diretta tra Tommaso Zorzi e la nuova fiamma spagnola di Can Yaman: Magari non vai in tv a raccontarlo; Can Yaman e Lorena Ramiro: un nuovo flirt? Le foto con l’influencer scatenano il gossip; Sanremo, Pieraccioni scherza su Carlo Conti: Manca solo Spongebob. VIDEO; Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore al fianco di Carlo Conti.

Can Yaman rompe il silenzio e svela tutta la verità sull’arrestoCan Yaman: «L'arresto? Non c'è mai stato. La polizia mi ha fermato perché sono famoso, in quel locale mi conoscono tutti»La notte a Istanbul e il pres ... assodigitale.it

Lorena Ramiro nel mirino dei social: insulti e minacce dopo la serata con Can YamanL'influencer spagnola al centro del gossip per una cena con un attore turco: smentite e chiarimenti, polemiche sui social. serial.everyeye.it

La top model russa affiancherà Conti e Pausini nella terza serata. Presenti anche Can Yaman, Pilar Fogliati, Lillo e Achille Lauro. - facebook.com facebook