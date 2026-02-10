A Bologna, sono aperte le selezioni per un film ambientato in Emilia-Romagna. Gli organizzatori cercano 30 persone disposte a partecipare come comparse in una scena di ballo techno. Chi vuole mettersi in gioco e apparire in una scena di ritmo e energia può presentarsi oggi, sotto il sole, e provare a conquistare il ruolo.

Bologna, 10 febbraio 2026 - Chi ha voglia di ballare sotto il sole e finire sul grande schermo ha ora la sua occasione. “ASTREA” apre le porte del suo set per una festa techno all’aperto, tra natura e performance cinematografica. Il nuovo film di Davide Manuli, regista de La leggenda di Kaspar Hauser, promette di trasformare la danza collettiva in un racconto visivo unico, sospeso tra realtà e immaginazione. La produzione, Dugong Films, è sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna tramite Emilia-Romagna Film Commission, a testimonianza dell’attenzione al cinema regionale e alle sue eccellenze. Ecco come partecipare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Camparse per un film in Emilia-Romagna: si cercano 30 persone per una scena di ballo techno

Il Tar dell'Emilia Romagna ha annullato il provvedimento

Parma si posiziona tra le prime cinque città dell'Emilia-Romagna più ricercate nel mercato immobiliare italiano nel 2025.

