cameriere ciclista da verghereto al mondo viaggio per ritrovare me stesso e conoscere nuovi popoli

Un cameriere di Verghereto ha deciso di lasciare tutto e partire per un viaggio intorno al mondo in bicicletta. La sua idea è di trovare se stesso e scoprire nuove culture lungo il percorso. Con passione e determinazione, ogni giorno si mette in sella, pedalando per migliaia di chilometri senza una meta precisa, spinto dal desiderio di conoscere meglio se stesso e il mondo che lo circonda.

Verghereto (Forlì-Cesena), 10 febbraio 2026 – Per innata passione per la bici da corsa, sale in sella e sui pedali per varie migliaia di chilometri l’anno. E’ Ibrahim Bat, 37 anni, originario della Turchia, cameriere stagionale che durante questo periodo invernale lavora a Canazei, in Trentino, poi la prossima estate sarà in riviera romagnola. Ma la sua residenza, e quella dei suoi genitori, dal 2000 è a Verghereto dove suo padre fa il camionista, trasferitosi con la sua famiglia dalla Turchia in Germania, poi a Roma dove è arrivato nel 1998, richiedente asilo politico. Se la passione per i pedali lo accompagna e lo appassiona ormai da tanti anni, quella per i lunghi cicloviaggi per il mondo è scattata nel 2021, quando, durante una sua tappa in bici da Verghereto fino al territorio cesenate, lungo la salita di Montevecchio, percorsa tante volte per gli allenamenti anche dal compianto Marco Pantani, incontra un altro cicloamatore, Luca Bubbolini di Cesena, facendo nascere tra i due l’amicizia e la passione per i lunghi viaggi in bici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

