Caltanissetta | Antimafia ascolta il procuratore De Luca dopo le inchieste contestate da Report

Questa mattina a Caltanissetta il procuratore De Luca è stato ascoltato dagli inquirenti dopo le inchieste di “Report” che lo coinvolgono. Si è parlato di accuse e di indagini che stanno scuotendo la città. De Luca ha risposto alle domande, cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. La situazione resta calda e tutti aspettano sviluppi nelle prossime ore.

Caltanissetta al centro del dibattito: il Procuratore De Luca chiamato a fare chiarezza sulle inchieste di mafia. La Commissione Antimafia del Senato si prepara ad un’audizione cruciale che potrebbe ridisegnare i contorni di alcune delle più delicate inchieste sulla criminalità organizzata in Italia. Il Procuratore della di Caltanissetta, il magistrato De Luca, è stato infatti richiesto di comparire martedì prossimo, dalle ore 12:00 alle ore 14:00, per affrontare le questioni sollevate da un recente servizio della trasmissione “Report”. L’audizione, come sottolineato dal presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione Antimafia, non sarà secretata, aprendo le porte a una piena trasparenza sul caso.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Caltanissetta Procuratore De Luca Report, Gasparri: “Procuratore Caltanissetta ha chiesto di essere audito martedì in Antimafia” Domani il procuratore di Caltanissetta chiederà di essere ascoltato in commissione antimafia. Stragi, il procuratore De Luca: la pista nera di Scarpinato vale zero. L'audizione in commissione Antimafia Durante l’audizione in commissione Antimafia, il procuratore De Luca ha dichiarato che la pista nera di Scarpinato è priva di fondamento. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Caltanissetta Procuratore De Luca Argomenti discussi: Report, Gasparri: Procuratore Caltanissetta ha chiesto di essere audito martedì in Antimafia; Report Gasparri | Procuratore Caltanissetta ha chiesto di essere audito martedì in Antimafia. Report, Gasparri: Procuratore Caltanissetta ha chiesto di essere audito martedì in Antimafia(Adnkronos) - Domani, martedì, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 ha chiesto di essere ascoltato in commissione antimafia il procuratore della repubblica di Caltanissetta. Oggetto dell’audizione la confu ... msn.com Caltanissetta: sgominato sodalizio criminale dedito allo spaccio, 10 arrestiIl sequestro ha riguardato circa 20.000 piante di marijuana di tipo «skunk» – con fusti di altezza compresa tra i 45 e i 90 cm – per un peso complessivo di 8 tonnellate ... ilmetropolitano.it Audizione De Luca martedì 10 in Antimafia. Basta mafia-appalti, pista nera è chiave investigativa #salvatoredeluca #caltanissetta #antimafia #stragi facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.