Oggi Hakan Calhanoglu dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo dopo un periodo di assenza. La sua presenza sarà importante per il trittico di partite che si avvicinano. Nel frattempo, Montella, il ct della Turchia, ha fatto visita ad Appiano Gentile, facendo visita ai giocatori e allo staff nerazzurro.

Inter News 24 Calhanoglu Inter, oggi previsto il rientro in gruppo. Montella, ct della Turchia, in visita ad Appiano. Segui le ultimissime. L’atmosfera si scalda ad Appiano Gentile. Dopo un prezioso giorno di riposo concesso per ricaricare le pile, i nerazzurri si sono ritrovati oggi presso il centro sportivo per dare ufficialmente il via alla preparazione dell’ attesissima sfida contro la Juventus. La tensione è alta: il Derby d’Italia non è mai una partita come le altre, e la posta in palio per la classifica è altissima. Il ritorno dei pilastri: Calhanoglu e Barella per Chivu. Il tecnico della Beneamata, Cristian Chivu — ex difensore leggendario e ora allenatore dell’Inter carismatico e tatticamente preparato — può finalmente sorridere. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu Inter, oggi previsto il rientro in gruppo del centrocampista. Montella, ct della Turchia, in visita ad Appiano

Approfondimenti su Calhanoglu Inter

All’ingresso di Appiano Gentile, Calhanoglu ha parlato ai tifosi e ha rassicurato tutti: tornerà in campo per quella partita.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Calhanoglu Inter

Argomenti discussi: Inter, coperta corta a centrocampo: quando tornano Barella e Calhanoglu. Dumfries…; Inter, Barella e Calhanoglu ancora fuori col Sassuolo: ecco quando torneranno a disposizione; Roma, Robinio Vaz ko: lesione al polpaccio; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata di Serie A Enilive: Barella da valutare.

Inter, riecco Barella e Calhanoglu: oggi in gruppoBuone notizie in casa Inter in vista della super sfida con la Juventus prevista per sabato sera. Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Cristian Chivu, oggi si torna in gruppo ad Appiano Gentile, e ... fantacalcio.it

Sky – Inter, oggi atteso il rientro in gruppo di Calhanoglu. Montella in visita ad AppianoDopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, l'Inter oggi si ritrova ad Appiano Gentile. Possibile ritorno in gruppo di Calhanoglu ... msn.com

Barella e Calhanoglu mettono nel mirino la Juve Secondo La Gazzetta dello Sport, Chivu è pronto a schierare dal 1' almeno uno dei due Diteci su chi puntereste tra i due #Inter #Barella #Calhanoglu - facebook.com facebook

#Inter: #Calhanoglu a metà fra rinnovo e Galatasaray x.com