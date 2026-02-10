Calhanoglu Inter oggi previsto il rientro in gruppo del centrocampista Montella ct della Turchia in visita ad Appiano
Oggi Hakan Calhanoglu dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo dopo un periodo di assenza. La sua presenza sarà importante per il trittico di partite che si avvicinano. Nel frattempo, Montella, il ct della Turchia, ha fatto visita ad Appiano Gentile, facendo visita ai giocatori e allo staff nerazzurro.
Inter News 24 Calhanoglu Inter, oggi previsto il rientro in gruppo. Montella, ct della Turchia, in visita ad Appiano. Segui le ultimissime. L’atmosfera si scalda ad Appiano Gentile. Dopo un prezioso giorno di riposo concesso per ricaricare le pile, i nerazzurri si sono ritrovati oggi presso il centro sportivo per dare ufficialmente il via alla preparazione dell’ attesissima sfida contro la Juventus. La tensione è alta: il Derby d’Italia non è mai una partita come le altre, e la posta in palio per la classifica è altissima. Il ritorno dei pilastri: Calhanoglu e Barella per Chivu. Il tecnico della Beneamata, Cristian Chivu — ex difensore leggendario e ora allenatore dell’Inter carismatico e tatticamente preparato — può finalmente sorridere. 🔗 Leggi su Internews24.com
