Hakan Calhanoglu è tornato ad allenarsi con l’Inter e si prepara per la sfida contro la Juventus. Il centrocampista turco ha condiviso sui social un messaggio di entusiasmo, dimostrando di essere pronto a dare il suo contributo. I tifosi attendono con ansia di vederlo in campo.

Inter News 24 Calhanoglu è tornato ad allenarsi con la squadra, il centrocampista turco ha festeggiato il rientro con un post su Instagram. Dal centro sportivo di Appiano Gentile oggi sono arrivate buone notizie per tutti i tifosi interisti. Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, come previsto, sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo e sono dunque da considerare recuperati. Può esultare mister Cristian Chivu che recupera così due titolari per Inter-Juventus, big match in programma sabato 14 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Si capirà nei prossimi giorni se il tecnico romeno li manderà in campo dall’inizio o punterà su un rientro graduale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu è tornato, carico verso Inter Juventus: il messaggio del turco – FOTO

