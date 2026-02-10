Oggi, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le partite di hockey femminile entrano nel vivo. Le squadre si preparano a definire le ultime posizioni prima dei quarti di finale, in attesa del recupero tra Canada e Finlandia, previsto per il 12 febbraio. È un giorno importante per il torneo, che si avvicina alla fase decisiva.

Per il torneo di hockey su ghiaccio femminile, è arrivato uno dei giorni più importanti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: si entra nel vivo, con la definizione quasi completa – in attesa del recupero fra Canada e Finlandia (del 12 febbraio prossimo) – del quadro dei quarti di finale. In questo martedì 10 febbraio infatti, saranno ben 4 le partite in agenda. Si parte alle 12.10 con Giappone-Svezia (Gruppo B), in un duello che vedrà le scandinave grandemente favorite contro le nipponiche, per poi passare alla gara delle 16.40 che metterà di fronte Italia e Germania: testa a testa fra le azzurre e le teutoniche che mette in palio la seconda posizione nella pool B per avere, almeno in teoria, una posizione migliore di inserimento ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 10 febbraio, tv, programma, streaming

Questa mattina le partite di hockey su ghiaccio femminile continuano alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Le Olimpiadi di Milano Cortina portano oggi in scena il torneo di hockey ghiaccio femminile.

