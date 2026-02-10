Calenda | Vannacci da sempre sostiene le ragioni di Putin

Il leader di Azione, Carlo Calenda, critica duramente il generale Vannacci, accusandolo di aver sempre sostenuto le ragioni di Putin. Oggi, in piazza Montecitorio, Calenda ha parlato davanti ai giornalisti, sottolineando le sue posizioni e criticando le scelte del generale. La polemica si riaccende tra le fila delle forze politiche italiane.

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Il punto stampa del leader di Azione in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

