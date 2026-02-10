Calenda | Vannacci da sempre sostiene le ragioni di Putin – Il video

Oggi a Roma, Calenda ha attaccato Vannacci, dicendo che da sempre sostiene le posizioni di Putin. Durante un punto stampa in piazza Montecitorio, il leader di Azione ha commentato il comportamento del generale, sottolineando che le sue idee sono troppo vicine a quelle del presidente russo. La polemica si è accesa nel giorno in cui circolano anche un video che mostra il generale in azioni che alimentano questa ricostruzione.

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Il punto stampa del leader di Azione in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Il leader di Azione, Carlo Calenda, critica duramente il generale Vannacci, accusandolo di aver sempre sostenuto le ragioni di Putin.

Durante la riunione in Commissione al Senato, è stata approvata una mozione unitaria sull'Iran.

Perché gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato il Venezuela e catturato Maduro

