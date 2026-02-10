Calenda sfida i leader di opposizione | Ucraina io in prima linea Coraggio e preparazione servono

Carlo Calenda rompe gli schemi e sfida pubblicamente i leader di opposizione. Il 9 febbraio 2026, il leader di Azione ha detto chiaramente che sarebbe disposto a partire per l’Ucraina, se necessario, e ha invitato Renzi e Schlein a fare altrettanto. “Se non avete judo e pilates, fatevi avanti”, ha detto, puntando il dito contro chi evita di prendersi responsabilità. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione politica, con il tema degli aiuti all’Ucraina al centro del dibattito.

Calenda sfida Renzi e Schlein: "Ucraina, io ci vado. Se non avete judo e pilates, fatevi avanti". Il 9 febbraio 2026, Carlo Calenda, leader di Azione, ha lanciato una sfida aperta a Matteo Renzi e Elly Schlein, contestando la posizione di alcuni partiti politici italiani riguardo agli aiuti all'Ucraina. L'affermazione, rilasciata in serata, ha scatenato un acceso dibattito e ha sollevato interrogativi sulla coesione interna al Campo Largo. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente polarizzazione politica sul tema del sostegno a Kiev. Il voto contrario espresso da AVS, Movimento 5 Stelle e dal partito di Maurizio Vannacci contro l'invio di ulteriori aiuti all'Ucraina ha rappresentato uno spartiacque, evidenziando le divisioni all'interno della maggioranza parlamentare.

