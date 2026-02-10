Calcio tavolo Pellicoro e Perotti del Taranto alla Coppa Italia di Anagni

Gabriele Pellicoro e Marco Perotti del Taranto si preparano a scendere in campo ad Anagni, nel weekend del 14 e 15 febbraio. La loro squadra partecipa alla Coppa Italia di calcio tavolo, una gara importante che vale anche la qualificazione al Mondiale del 2026. La competizione si svolge al Palazzetto dello Sport “Tiziano Ciotti”, in provincia di Frosinone, dove i due giocatori rappresenteranno il club tarantino in un appuntamento che promette sfide serrate e grande emozione.

Tarantini Time Quotidiano Nel weekend del 14 e 15 febbraio la competizione nazionale al Palazzetto dello Sport "Tiziano Ciotti", in palio la qualificazione al Mondiale 2026 Gabriele Pellicoro e Marco Perotti rappresenteranno il club del Taranto alla Coppa Italia di calcio tavolo in programma il 14 e 15 febbraio 2026 ad Anagni, in provincia di Frosinone, presso il Palazzetto dello Sport "Tiziano Ciotti". L'evento agonistico è organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo in collaborazione con il Settore nazionale Subbuteo Opes Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

