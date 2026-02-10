Calcio - Promozione Il Cervia vince di misura il derby con la Reno

Il derby tra Reno e Cervia si conclude con una vittoria di misura per gli adriatici. Al 10’ del secondo tempo, Di Gilio segna il gol decisivo che dà i tre punti al Cervia United. La partita è stata combattuta, con entrambe le squadre che hanno spinto fino all’ultimo, ma alla fine sono stati i biancazzurri a uscire vittoriosi. La classifica rimane aperta, con il Cervia che si conferma al terzo posto a quota 41, mentre la Reno rischia di scendere in Prima Categoria, attualmente coinvolta nella zona cal

Grande battaglia, sia in testa sia in coda, nel girone D di Promozione. Vince 1-0 (10' st Di Gilio) il Cervia United nel derby contro la Reno: gli adriatici restano così ancorati al terzo posto con 41 punti assieme alla Vis Novafeltria che regola 2-0 (7' pt Piva, 17' pt Castellani) il Classe che resta così all'ultimo posto assieme al Bagnacavallo a sua volta battuta 1-0 (11' st Falchero) in casa del Bellaria Igea Marina, così più lontana dagli ultimi tre posti, al momento tutti destinati alla discesa in Prima Categoria, posizioni nelle quali – purtroppo – sono coinvolte proprio due ravennati, Bagnacavallo e Classe, con la Reno subito sopra e, finisse ora il campionato, destinata all'unico playout proprio a Bellaria.

