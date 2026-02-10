Calcio Estero live Sky e NOW 10 - 12 Febbraio 2026 - Premier League e Coppa Germania

Da martedì a giovedì, Sky e NOW trasmettono il calcio internazionale. In campo ci sono la Premier League e la Coppa di Germania, con partite in diretta dalla ventiseiesima giornata del campionato inglese e le gare della coppa tedesca. La settimana si preannuncia intensa per gli appassionati di calcio estero.

Settimana all'insegna del calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da martedì 10, a giovedì 12 febbraio in campo per il turno infrasettimanale di Premier League, valido per la ventiseiesima giornata del campionato inglese, e per la Coppa di Germania. In Inghilterra si parte con quattro partite: alle 20.30 Chelsea-Leeds (Sky Sport Uno), Tottenham-Newcastle (Sky Sport 257) ed Everton-Bournemouth (Sky Sport 258); alle 21.15 la sfida tra.

