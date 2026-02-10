Calabria Sardegna e Sicilia | Arera sospende bollette luce gas e acqua per 6 mesi dopo il ciclone Harry

La Arera ha deciso di sospendere le bollette di luce, gas e acqua in Calabria, Sardegna e Sicilia per sei mesi. La misura mira ad aiutare le famiglie e le imprese colpite dal ciclone Harry, che ha causato danni e difficoltà in queste regioni. La sospensione parte subito e durerà fino a fine anno.

Un provvedimento straordinario è stato varato per alleggerire l’impatto economico del ciclone Harry su famiglie e imprese di Calabria, Sardegna e Sicilia. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha disposto la sospensione dei pagamenti delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti per sei mesi nelle zone colpite dall’emergenza meteo a partire dal 18 gennaio 2026. La misura, che mira a sostenere le comunità duramente provate, blocca anche le procedure di distacco per morosità, offrendo un respiro finanziario immediato. Questa decisione rappresenta un intervento cruciale in un contesto di crescente vulnerabilità economica per le aree meridionali del Paese, spesso colpite da eventi climatici estremi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ciclone Harry

L'Arera ha deciso di sospendere per sei mesi le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti nei Comuni colpiti dal Ciclone Harry.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ciclone Harry

