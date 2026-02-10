La Regione Calabria ha aperto i bandi per i contributi del 2026 destinati alle persone che perdono i capelli a causa della chemioterapia. È un primo passo concreto per aiutare chi si trova a affrontare questa difficile prova. Le domande si possono presentare già da ora, con l’obiettivo di offrire sostegno a chi ne ha bisogno.

Regione Calabria: pubblicato l’avviso 2026 per i contributi alle persone con alopecia da chemioterapia. Fonte foto: on. De Francesco La Regione Calabria ha ufficialmente pubblicato l’avviso relativo all’annualità 2026 per l’erogazione dei contributi destinati alle persone affette da alopecia da chemioterapia, una misura che conferma l’impegno dell’ente nel sostenere chi affronta un percorso oncologico complesso e spesso segnato da fragilità emotive e sociali. Si tratta di un intervento nato da una legge regionale promossa nella scorsa legislatura, con l’obiettivo di garantire dignità, supporto concreto e inclusione alle cittadine e ai cittadini che, a causa dei trattamenti chemioterapici, subiscono la perdita temporanea dei capelli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Calabria: contributi 2026 per alopecia da chemioterapia

