Cagliari l’Olimpico è un bagno di realtà | senza Mina e Luperto la difesa affanna

All’Olimpico il Cagliari perde la striscia di vittorie. Senza Mina e Luperto in difesa, la squadra fatica a contenere gli avversari e subisce due goal. La sconfitta mette fine alla serie positiva e torna a ricordare che senza alcuni giocatori chiave, il livello della squadra può cambiare rapidamente.

La frenata dell’Olimpico interrompe la striscia d’oro del Cagliari, riportando la formazione sarda in una dimensione di sano realismo dopo l’ebbrezza delle tre vittorie consecutive. Il 2-0 incassato dalla Roma non è solo un risultato negativo, ma un monito severo per Fabio Pisacane: senza i suoi pilastri carismatici, la giovane compagine rossoblù fatica a reggere l’urto delle grandi. In un lunedì sera segnato dai “se” e dai rimpianti, emerge una verità statistica inconfutabile che sposta l’asse della stagione sulla fragilità difensiva e sull’importanza vitale di un solo uomo: Yerry Mina. L’effetto Mina: i numeri di un’assenza pesante. 🔗 Leggi su Como1907news.com

