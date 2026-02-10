Il consumo quotidiano di caffè e tè potrebbe avere effetti sulla memoria e sul rischio di demenza. Una nuova ricerca scientifica mette in discussione l’idea che queste bevande siano solo un momento di relax. Gli studi mostrano che bere caffè o tè ogni giorno potrebbe influenzare in modo significativo le funzioni cerebrali, aprendo nuovi orizzonti sulla prevenzione di malattie legate all’età.

Il rito mattutino del caffè o la pausa pomeridiana davanti a una tazza di tè potrebbero essere molto più di una semplice abitudine sociale o un modo per combattere la sonnolenza. Secondo una ricerca di eccezionale portata pubblicata sul Journal of the American Medical Association (JAMA), queste bevande potrebbero rappresentare un vero e proprio scudo per il nostro cervello. Lo studio, condotto dagli scienziati del Mass General Brigham in collaborazione con la Harvard TH Chan School of Public Health e il MIT, ha monitorato oltre 130mila individui per ben quattro decenni, gettando una nuova luce sul legame tra nutrizione e neurologia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caffè, tè e rischio di demenza: “Cos’hanno scoperto”. Rivoluzione scientifica

Approfondimenti su Caffè Tè

Una ricerca ha seguito 130mila persone per 40 anni e ha scoperto che bere caffè o tè con caffeina può ridurre il rischio di sviluppare la demenza.

Bere 2-3 tazze di caffè o 1-2 di tè al giorno potrebbe aiutare a tenere lontana la demenza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Caffè Tè

Argomenti discussi: Caffè o tè ogni giorno, rischio demenza più basso secondo studio; Caffè e tè possono proteggere dalla demenza (ma solo se contengono caffeina); Poco caffè o tè al giorno protegge da demenza; Il caffè non fa poi così male: una ricerca di Harvard mostra come possa aiutare a combattere la demenza.

Caffè, tè e rischio di demenza: cosa dice lo studio che ha seguito 130mila persone per 40 anniUno studio osservazionale pubblicato su JAMA mostra che un consumo moderato di caffè o tè con caffeina è associato a un rischio più basso di demenza ... fanpage.it

Caffè e tè rallentano il declino cognitivo e il rischio di demenza, lo studio UsaDue o tre tazze di caffé con caffeina al giorno e fino a due di tè riducono del 18% il rischio di demenza. Il grande studio Usa dell'Harvard University ha seguito oltre 131 mila persone e studiato le ... quotidianosanita.it

Il consumo moderato di caffè o tè con caffeina è associato a una riduzione del rischio di demenza e a modesti miglioramenti delle capacità cognitive. Studio osservazionale ma lo riporto perché 1) amo il caffè e 2) non parliamo di bevande alcoliche contenenti x.com

Il risveglio della mente: caffè e tè riducono il rischio di demenza del 18% - facebook.com facebook