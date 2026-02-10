Cadavere in stazione uomo morto per overdose | veniva dal boschetto della droga

Questa mattina in una delle principali stazioni della città è stato trovato un uomo senza vita. Le prime ricostruzioni indicano che si tratti di un decesso per overdose. L’allarme è scattato poco prima delle 18, proprio mentre la stazione era piena di viaggiatori in uscita e in arrivo. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo, che pare provenisse dal boschetto della droga poco distante. La polizia sta indagando per capire meglio cosa sia successo.

L'allarme scattato poco prima delle 18, all'orario di punta in stazione. L'arrivo repentino dei soccorsi. Poi la conferma del decesso. Un uomo è stato trovato morto, verosimilmente di overdose, nei pressi della stazione di San Donato.

