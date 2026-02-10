Bus il caso delle corse sparite | Condannati a prendere l’auto

Le corse degli autobus sono sparite quasi completamente in alcune zone della città, lasciando i cittadini senza alternative di trasporto pubblico. Molti ora sono costretti a usare l’auto, anche se questo significa affrontare traffico e costi più elevati. La decisione di ridurre le corse non viene vista come una semplice scelta tecnica, ma come una mossa politica che mostra l’assenza di una strategia per migliorare il servizio e favorire il trasporto sostenibile. La conseguenza è che i cittadini si trovano a fare i conti con meno opzioni e più difficoltà negli spostamenti quotidiani.

"Ridurre le corse degli autobus non è una scelta tecnica neutra: è una scelta politica che racconta l'assenza di una visione di città e condanna i cittadini a dipendere dall'auto". L'accusa è di Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, dopo l'entrata in vigore dei tagli decisi da Apm e Comune di Macerata. "Le famiglie – scrivono – fanno sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese, e l'auto privata rappresenta uno dei costi più pesanti: una vettura utilitaria, tra acquisto, carburante, assicurazione, manutenzione e svalutazione, può arrivare a costare circa 50mila euro nell'arco di dieci anni.

