Buon compleanno Paolo Fresu Pelù Acerbi Mark Spitz…

Questa mattina sono stati ricordati i compleanni di diverse personalità italiane e internazionali. Tra loro, il jazzista Paolo Fresu, il cantante Pelù, il calciatore Acerbi e il nuotatore Mark Spitz. Molti di loro hanno ricevuto auguri e messaggi di festa, mentre altri saranno festeggiati nelle prossime ore. La giornata si preannuncia ricca di celebrazioni per queste figure note nel mondo dello spettacolo, dello sport e della politica.

Buon compleanno Paolo Fresu, Pelù, Acerbi, Leontyne Price, Francesca Neri, Adolfo Battaglia, Robert Wagner, Gian Enrico Rusconi, Mark Spitz, Zeudi Araya, Antonio Patuelli, Michele Vietti, Andrea Silenzi, Facundo Roncaglia, Stella Musy, Federico d'Incà, Enzo Maresca.. Oggi 10 febbraio compiono gli anni: Leontyne Price, soprano; Adolfo Battaglia, giornalista, politico; Robert Wagner, attore; Giorgio Cosmacini, medico, saggista; Emilio Neri, politico. Inoltre, è il compleanno di: Gian Enrico Rusconi, storico, politologo; Maria Grazia Picchetti, annunciatrice tv; Giuseppe Chicchi, politico; Raffaele Lauro, politico, prefetto; Giuseppe Basini, fisico, politico; Guido Rutta, doppiatore; Livio Luppi, ex calciatore Verona, allenatore; Maria Masella, scrittrice; Carlo Sartori, ex calciatore Lecce, Rimini; Lamberto Ciani, politico; Mark Spitz, nuotatore; Zeudi Araya, attrice, cantante, produttrice cinema; Pietro Beltrami, filologo, lessicografo, traduttore; Antonio Patuelli, imprenditore, politico, giornalista, presidente Abi; Francesco Scarabicchi, poeta, traduttore; Antonino Arconte, scrittore, ex militare, ex agente segreto.

