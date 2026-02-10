Gianluigi Buffon evita tensioni con l’Inter. Durante la trasmissione ‘Cult’ su DAZN, il portiere ha chiarito che non vede rivalità con la squadra nerazzurra, ribadendo di essere concentrato su se stesso e sul suo percorso. Nessuna polemica, solo la volontà di mantenere la calma in un momento di grandi aspettative.

Inter News 24 Buffon intervenuto nel corso di ‘Cult’ su DAZN ha risposto così alla domanda su un’eventuale rivalità con l’Inter. Gianluigi Buffon, ex portiere di Parma, Juventus e PSG, è stato protagonista del programma ‘Cult’ su DAZN. Tra i vari argomenti trattati c’è stato anche quello della rivalità con l’Inter, dato che questo sabato è in programma il derby d’Italia. L’attuale capo delegazione della Nazionale Italiana ha però risposto in maniera negativa. Nessuna particolare rivalità con i nerazzurri nonostante le tantissime sfide giocate contro la Beneamata. RIVALITA’ CON L’INTER? – «No, è stata con me stesso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Buffon, verso Inter Juventus: «No, è stata con me stesso»

Dopo la sfida tra Juventus Next Gen e Pianese in Serie C 202526, Birindelli, allenatore della squadra toscana, ha commentato l'incontro.

