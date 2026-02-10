La partita tra Torino e Ternana si apre con un’attenzione particolare: il debutto di Louis Thomas Buffon, il figlio di Gianluigi, che scende in campo con la maglia granata. È la prima volta per il giovane, nato nel 2007, e l’emozione si percepisce chiaramente. Gianluigi Buffon, invece, si prepara a giocare una partita importante, con l’obiettivo di centrare la salvezza. La sfida si preannuncia intensa, tra un padre che affronta il suo ruolo e un figlio che si affaccia al calcio professionistico.

Tra i debuttanti con la maglia granata nella sfida contro la Ternana, una curiosità tutta speciale era per la "prima" del figlio d’arte Louis Thomas Buffon, classe 2007. Sapere come avrebbe reagito il giovane attaccante alla discesa dalla Serie A, dove ha esordito col Pisa (club ancora proprietario del cartellino), direttamente alla Serie C, oltretutto nella squadra ultima in classifica, suscitava un generale interesse. Così, quando il centravanti si è presentato ai microfoni a fine partita, l’occasione per chiederglielo è stata sfruttata: "Quello che mi ha convinto a venire qui e che mi è subito piaciuto è stata la sfida per la salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Buffon, il piacere della grande sfida: "Sono qui per centrare la salvezza"

