Buche in via Uditore

Le buche in via Uditore continuano a spuntare, soprattutto vicino alla svolta e davanti al gommista. Le auto che entrano ed escono dalla rivendita spesso fanno manovre che peggiorano la situazione. I residenti sono preoccupati, ma ancora nessuno interviene per sistemare la strada.

Continuano ad aprirsi buche in via Uditore in prossimità di una svolta e davanti un gommista ove ripetutamente fanno manovra veicoli per l’ingresso nella predetta attività. Riusciremo mai ad avere le strade come quelle del nord Italia?.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su via Uditore Buche e asfalto dissestato in via Uditore La presenza di buche e asfalto dissestato in via Uditore evidenzia le criticità nella manutenzione delle strade cittadine. Via Uditore, dopo la pioggia riaffiorano nuovamente le buche: "Sono piene d'acqua e ancora più pericolose" Via Uditore torna a mostrare le sue ferite. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su via Uditore Argomenti discussi: Via Uditore bassa, tra buche e rattoppi: una strada dimenticata :: Segnalazione a Palermo; Notizie dalla zona di Uditore Passo Di Rigano a Palermo; Palermo piena di buche dopo le piogge, richieste da un capo all'altro della città: Basta rattoppi; Buche come crateri chiuso viale Gorizia. Via Uditore bassa, tra buche e rattoppi: una strada dimenticataVia Uditore bassa, nel tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e viale Regione Siciliana, versa da tempo in condizioni indegne per una città civile, come dimostrano chiaramente le foto allegate. Il ... palermotoday.it Via Uditore, dopo la pioggia riaffiorano nuovamente le buche: Sono piene d'acqua e ancora più pericoloseRieccoci in via Uditore. Dopo aver tamponato le buche, basta una bella pioggia che riaffiorano nuovamente: piene d'acqua e ancora più pericolose. State aspettando che ci scappi il morto? Caro Comune ... palermotoday.it Dall'Uditore alla zona della stazione, da Cruillas a via Imera, le abbondanti precipitazioni hanno fatto cedere l'asfalto in numerose strade - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.