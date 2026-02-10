BTp people | famiglie italiane tra le più esposte in Europa

Le famiglie italiane detengono fino al 14,5% del debito pubblico, una delle quote più alte in Europa. Solo Irlanda, Portogallo e Ungheria hanno percentuali più elevate. Francia, Germania e Spagna sono invece sotto il 3%. La situazione mette in luce quanto le famiglie italiane siano coinvolte nel debito nazionale.

L'emissione di titoli di Stato italiani continua a catalizzare l'attenzione degli investitori. Il ministero dell'Economia, dopo aver raccolto pochi giorni fa ordini record da 157 miliardi di euro per un nuovo BTp quindicennale collocato tra gli investitori istituzionali globali, si rivolge al mercato dei piccoli risparmiatori, annunciando che tra il 2 e il 6 marzo collocherà un nuovo BTp Valore (il settimo) destinato esclusivamente alle famiglie. Ma al di là del successo delle aste, un dato emergente sta cambiando il peso dei BTp nel portafoglio delle famiglie italiane. Secondo Eurostat (2021-2024), la struttura del debito pubblico lordo per settore di detenzione mostra significative differenze tra gli Stati europei.

