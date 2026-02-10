Bronzo storico Curling! Constantini e Mosaner ancora sul podio a Milano Cortina 2026 ??

Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano il bronzo nel curling misto ai Giochi di Milano Cortina 2026. La coppia italiana batte la Gran Bretagna di Dodds e Mouat con il punteggio di 5-3, portando a casa un’altra medaglia storica per lo sport italiano. È il secondo podio olimpico per loro, che continuano a scrivere pagine di successo.

Ancora una volta sul podio olimpico! Stefania Constantini e Amos Mosaner scrivono un'altra pagina di storia dello sport italiano, conquistando il bronzo nel curling misto dopo la vittoria per 5-3 contro la Gran Bretagna di DoddsMouat.

