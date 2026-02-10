Bronzo nel biathlon e confessione in diretta | Ho tradito la mia fidanzata

Durante le gare di biathlon ad Anterselva, il norvegese Sturla Holm Lægreid ha vinto il bronzo nella 20 km. Ma poco dopo, in diretta, ha fatto una confessione inattesa: ha ammesso di aver tradito la sua fidanzata. La notizia ha fatto subito il giro dei social, lasciando il pubblico senza parole.

Una medaglia olimpica e una confessione inattesa, davanti alle telecamere. Ad Anterselva, durante le gare di biathlon dei Giochi di Milano-Cortina 2026, il norvegese Sturla Holm Lægreid ha conquistato il bronzo nella 20 km individuale maschile, ma subito dopo ha sorpreso tutti con parole cariche di emozione e rimorso. Il 28enne, considerato una delle stelle del biathlon mondiale, ha ringraziato staff tecnico e famiglia per il sostegno ricevuto lungo il percorso olimpico. Poi, in diretta televisiva, ha rivolto il pensiero a una persona assente, spiegando che avrebbe voluto condividere quel momento con lei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Dopo aver conquistato il terzo posto nella 20 km di biathlon, il norvegese Lägreid si è lasciato andare a un’amara confessione.

Quando il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, nessuno si aspettava che avrebbe anche fatto una confessione forte.

