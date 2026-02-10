Bronzo nel biathlon e confessione in diretta | Ho tradito la mia fidanzata
Durante le gare di biathlon ad Anterselva, il norvegese Sturla Holm Lægreid ha vinto il bronzo nella 20 km. Ma poco dopo, in diretta, ha fatto una confessione inattesa: ha ammesso di aver tradito la sua fidanzata. La notizia ha fatto subito il giro dei social, lasciando il pubblico senza parole.
Una medaglia olimpica e una confessione inattesa, davanti alle telecamere. Ad Anterselva, durante le gare di biathlon dei Giochi di Milano-Cortina 2026, il norvegese Sturla Holm Lægreid ha conquistato il bronzo nella 20 km individuale maschile, ma subito dopo ha sorpreso tutti con parole cariche di emozione e rimorso. Il 28enne, considerato una delle stelle del biathlon mondiale, ha ringraziato staff tecnico e famiglia per il sostegno ricevuto lungo il percorso olimpico. Poi, in diretta televisiva, ha rivolto il pensiero a una persona assente, spiegando che avrebbe voluto condividere quel momento con lei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Lägreid, bronzo disperato: "Ho tradito la mia fidanzata, l'amore della mia vita. E ora sto malissimo"
Dopo aver conquistato il terzo posto nella 20 km di biathlon, il norvegese Lägreid si è lasciato andare a un’amara confessione.
«Ho tradito la mia fidanzata», la confessione alle Olimpiadi dopo aver vinto una medaglia: così il norvegese in lacrime spera nel perdono – Il video
Quando il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, nessuno si aspettava che avrebbe anche fatto una confessione forte.
Milano Cortina, vince il bronzo nel biathlon e confessa tradimento della fidanzata in tv - VideoLa stella norvegese del biathlon Sturla Holm Laegreid in lacrime in diretta tv: 'Tre mesi fa ho commesso l'errore più grande' ... adnkronos.com
Lägreid, bronzo nel biathlon e confessione: Ho ferito chi amo, sto malissimoIl bronzo nell’individuale non basta a cancellare un peso che il norvegese si porta dietro da mesi. Dopo la gara, in diretta, ha scelto di raccontare una vicenda privata e dolorosa. E ha spiegato perc ... altoadige.it
Incredibili le storie delle Olimpiadi. Lui è il norvegese Sturla Holm Lægreid e ha vinto il bronzo nella 20km individuale del biathlon Ma quanto successo dopo è surreale. Ha dedicato la vittoria alla ragazza, ma confessando subito dopo di averla tradita 3 mes - facebook.com facebook
