Briga | La ricerca di un figlio è stata dura ma io e Arianna siamo rimasti uniti Amici? Ricorderò sempre un gesto di Maria

Briga e Arianna hanno condiviso un momento difficile nella loro vita: la ricerca di un figlio non è stata facile, ma sono rimasti uniti. Ricorda ancora un gesto di Maria, che ha lasciato il segno. Nel mondo dello spettacolo, lui è noto per il suo carattere forte e per le canzoni che lo hanno reso famoso, come “Sei di Mattina” ad Amici.

