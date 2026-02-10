Bridgerton 4 | cosa sono e dove provare le uova alla scozzese preferite di Gregory

Nei primi episodi della nuova stagione di Bridgerton vengono menzionate delle uova misteriose, chiamate «uova alla scozzese». Sono difficili da trovare in Italia e ancora più complicato provarle. La curiosità cresce tra gli appassionati, che cercano di capire dove si possano assaggiare queste specialità. Intanto, sui social si moltiplicano le discussioni su come replicarle anche a casa.

Nei primi episodi della nuova stagione vengono menzionate delle uova misteriose, quasi impossibili da trovare in Italia. Ecco chi le prepara e dove +++dropcap «Chiamate il barbiere prima che spunti un altro pelo». Così Benedict, nella nuova stagione di Bridgerton 4, prende in giro il fratellino Gregory, appena rientrato da Eton con un’ombra di baffo e un entusiasmo da adulto in fase di collaudo. A confermare la sua presunta maturità è poi lui stesso, quando la madre gli propone «le sue gelatine preferite». «Gelatine? Il mio palato si è sviluppato, ora gradisco delle uova alla scozzese e del tè forte», risponde composto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

